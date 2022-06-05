Посол Митрофанова: Болгария закрыла воздушное пространство для самолёта Лаврова

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Болгария отказалась предоставить воздушный коридор для самолёта главы российского МИД Сергея Лаврова, подтвердила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
Посол Митрофанова: Болгария закрыла воздушное пространство для самолёта Лаврова
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Могу подтвердить, что власти Болгарии не разрешили пролёт самолёта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту, который должен проследовать в Сербию, через воздушное пространство своей страны», — цитирует её ТАСС.

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта Сергея Лаврова.

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