Косачёв призвал жёстко отреагировать на отказ ряда стран пропустить самолёт с Лавровым

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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолёт с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сербию.
Косачёв призвал жёстко отреагировать на отказ ряда стран пропустить самолёт с Лавровым
  • РИА Новости

«Нынешний коллективный отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолёт (главы МИД России Сергея. — RT) Лаврова в Сербию, вне всякого сомнения, не является решением этих трёх стран... Речь о натовском демарше, и без США его бы быть не могло», — написал он в Telegram.

По его словам, этот демарш направлен «против России как государства и против Сербии как государства».

Косачёв выразил надежду, что ответная реакция будет «совместной и предельно жёсткой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Сергея Лаврова.

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