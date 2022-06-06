Песков назвал враждебным решение ряда стран закрыть небо для самолёта Лаврова

Закрытие неба для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова на пути в Сербию является враждебным действием, но оно не сможет оказать существенного влияния на работу российской дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны не могут доставить определённые проблемы, они могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что такие инциденты способны внести дискомфорт в работу российской дипломатии, но не способны помешать продолжению её работы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что запланированный визит главы российского МИД в Сербию откладывается.

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.