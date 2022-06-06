Песков назвал враждебным решение ряда стран закрыть небо для самолёта Лаврова

Короткая ссылка
Закрытие неба для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова на пути в Сербию является враждебным действием, но оно не сможет оказать существенного влияния на работу российской дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал враждебным решение ряда стран закрыть небо для самолёта Лаврова
  • РИА Новости

«Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны не могут доставить определённые проблемы, они могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что такие инциденты способны внести дискомфорт в работу российской дипломатии, но не способны помешать продолжению её работы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что запланированный визит главы российского МИД в Сербию откладывается. 

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить