Лавров сообщил о направленном главе МИД Сербии приглашении посетить Москву

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о приглашении главы МИД Сербии Николы Селаковича в Москву в ближайшее время.
Лавров сообщил о направленном главе МИД Сербии приглашении посетить Москву
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Мы пригласили Николу Селаковича, министра иностранных дел, посетить в самое ближайшее время Россию с визитом», — сказал Лавров.

Министр выразил надежду на то, что самолёт, на котором будет лететь Селакович, не подвергнется «очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя и его клиентов».

При этом Лавров заявил, что Россия после запрета его самолёту совершить полёт в Сербию со стороны ряда европейских стран не будет принимать мер, которые ещё больше затруднят связи между народами.

«Что касается ответов, знаете, мы никогда не будем предпринимать нечто, что ещё больше затрудняет связи между народами. Этим занимаются наши западные партнёры», — сказал он.

Также Лавров заявил, что решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию является «немыслимым».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.

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