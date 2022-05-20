Опрос: более 82% граждан Сербии выступили против санкций в отношении России из-за ситуации на Украине

Согласно исследованию общественного мнения, проведённому изданием «Новая сербская политическая мысль», 82,1% граждан Сербии выступили против санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

Итоги исследования были представлены на пресс-конференции в Белграде главредом издания Джордже Вукадиновичем, авторитетным сербским социологом и политологом.

На вопрос о санкциях в отношении России 82,1% респондентов ответили, что не поддерживают введение таких мер, 6,9% заявили о своей поддержке, 11% выбрали вариант «нет позиции / без ответа».

Также респондентов спрашивали, поддерживают ли они вступление Сербии в ЕС.

Ответ «нет» выбрали 43,4%, «да» — 41,8%, 14.8% — «нет позиции / отказались отвечать».

На вопрос, «поддерживаете ли вступление Сербии в НАТО», «нет» выбрали 87,2%, «нет позиции /без ответа» — 7.4%, «да» — 5.4%.

84,7% респондентов не считают, что Сербии следует признать независимость Косова в обмен на членство в ЕС. Вариант «нет позиции / без ответа» выбрали 10,2%, «да» — 5,1%.

На вопрос, «следите ли вы за событиями на Украине», «да» сказали 48,3%, «слежу регулярно» выбрали 43,1%, «не слежу» — 8,6%.

Также 49% участников исследования заявили, что Россия больше права в конфликте на Украине. 6,1% респондентов отметили, что больше права Украина.

На вопрос, «кто, по вашему мнению, больше всего виноват в нынешнем конфликте между Украиной и Россией», 68,7% ответили, что НАТО, 7,4% — Украина, 5,6% — Россия.

В комментарии корреспонденту RT Вукадинович разъяснил данные результаты.

«Мы против антироссийских санкций отчасти потому, что любим Россию, отчасти — потому что мы в принципе против санкций, ведь мы сами были жертвами санкций», — сказал он, добавив, что сербы «инстинктивно против санкций, вне зависимости от того, любят они Россию или нет».

Вукадинович добавил, что сербы «выступают против политики, проводимой Западом, символом которой является ЕС и НАТО».