Вучич заявил, что Сербия с ноября прекратит импорт нефти из России из-за санкций

С ноября 2022 года Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Ежедневно появляются десятки новых проблем, нужно иметь в виду, что с ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

По словам сербского лидера, он достиг договорённости о «благоприятной» цене за поставки российского газа.

Вучич заявил, что страна из-за санкций Запада в отношении российской нефти теряет $600 млн на годовом уровне.