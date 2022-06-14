Вучич заявил, что Сербия с ноября прекратит импорт нефти из России из-за санкций
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«Ежедневно появляются десятки новых проблем, нужно иметь в виду, что с ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.
По словам сербского лидера, он достиг договорённости о «благоприятной» цене за поставки российского газа.
Вучич заявил, что страна из-за санкций Запада в отношении российской нефти теряет $600 млн на годовом уровне.