Вучич заявил о достижении договорённостей о «благоприятной» цене за российский газ

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным достиг договорённости о «благоприятной» цене за поставки российского газа.
Вучич заявил о достижении договорённостей о «благоприятной» цене за российский газ
  • AP

«О 2,2 млрд кубометров газа с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным достигнута договорённость, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы за исключением, возможно, Белоруссии и Армении, которые находятся в СНГ и Союзном государстве с Россией», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.

Вучич уточнил, что в настоящий момент продолжаются переговоры о дополнительных поставках 800 млн кубометров газа ежегодно.

Ранее Путин и Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

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