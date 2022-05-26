Вучич заявил, что Сербия надеется получить от России «честную цену» на газ

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от России «честную цену» на газ.

«На рынке цена газа для нас была бы с учётом транспорта и посредников $1,2—1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м — для нас это огромная цена. Верю, что получим честную цену, от российских партнёров у нас всегда была честная цена, всегда было надёжное снабжение», — цитирует Вучича РИА Новости.

Он выразил надежду на урегулирование этого вопроса в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.

Ранее Вучич заявил, что переговоры с Россией по газу планируется провести 26 или 27 мая.

Он также допустил, что в случае если цена российского газа для Сербии будет базироваться на нефтяной формуле, она могла бы составить от $450 до $619.

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