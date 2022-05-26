Вучич заявил, что Сербия надеется получить от России «честную цену» на газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от России «честную цену» на газ.

«На рынке цена газа для нас была бы с учётом транспорта и посредников $1,2—1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м — для нас это огромная цена. Верю, что получим честную цену, от российских партнёров у нас всегда была честная цена, всегда было надёжное снабжение», — цитирует Вучича РИА Новости.

Он выразил надежду на урегулирование этого вопроса в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.

Ранее Вучич заявил, что переговоры с Россией по газу планируется провести 26 или 27 мая.

Он также допустил, что в случае если цена российского газа для Сербии будет базироваться на нефтяной формуле, она могла бы составить от $450 до $619.