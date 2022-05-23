Вучич заявил о переговорах с российской стороной по газу в ближайшее время

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры с Россией по газу планируется провести 26 или 27 мая.
Вучич заявил о переговорах с российской стороной по газу в ближайшее время
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Здесь много сложных вопросов. Нам предстоят переговоры с российской стороной, верю, в четверг или в пятницу. Тогда мы будем знать больше», — цитирует сербского президента ТАСС.

22 мая Вучич в эфире TV Pink анонсировал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о поставках газа. По его словам, переговоры намечены на период с 24 по 26 мая.

Ранее глава Сербии на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС поделился опасениями о приостановке поставок нефти и газа из России в страну из-за новых санкций со стороны Евросоюза.

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