Вучич заявил о переговорах с российской стороной по газу в ближайшее время

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры с Россией по газу планируется провести 26 или 27 мая.

«Здесь много сложных вопросов. Нам предстоят переговоры с российской стороной, верю, в четверг или в пятницу. Тогда мы будем знать больше», — цитирует сербского президента ТАСС.

22 мая Вучич в эфире TV Pink анонсировал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о поставках газа. По его словам, переговоры намечены на период с 24 по 26 мая.

Ранее глава Сербии на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС поделился опасениями о приостановке поставок нефти и газа из России в страну из-за новых санкций со стороны Евросоюза.