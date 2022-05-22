Вучич анонсировал переговоры с Путиным о поставках газа

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink анонсировал переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным о поставках газа — по его словам, Белград заполнит газохранилища Венгрии в ожидании российских поставок.

По словам Вучича, переговоры намечены на период с 24 по 26 мая.

«Ожидаю хорошего и пристойного разговора, как и всегда. Но ожидаю и три аспекта возможного договора: важнее всего для нас объёмы, под номером два цена, под номером три — надёжность снабжения, с чем до сих пор не имели проблем», — цитирует его РИА Новости.

Сербский лидер отметил, что на данный момент в сербской части газохранилища Банатски-Двор находится 162 млн куб. метров газа, в российской — 123 млн куб. метров. Однако есть ограничения по ежедневной выкачке газа в 5 млн куб. метров, что в несколько раз меньше дневных потребностей Сербии в холодные месяцы.

«Важно иметь другое место, где можем хранить газ. А так как нелегко его создать, прежде чем построить, важно, что нам премьер Венгрии Виктор Орбан даёт возможность хранить от 300 до 500 млн куб. метров газа у них», — пояснил Вучич.

10 мая госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил мнение, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.

Президент Сербии Александр Вучич на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС поделился опасениями о приостановке поставок нефти и газа из России в страну из-за новых санкций со стороны Евросоюза.