Вучич поделился опасениями о приостановке поставок энергоносителей из России из-за санкций

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Президент Сербии Алесандр Вучич на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС поделился опасениями о приостановке поставок нефти и газа из России в страну из-за новых санкций со стороны Евросоюза.

«Проблема в том, что я не знаю, какие санкции будут введены... А откуда мы будем поставлять нефть? Если танкерами, то кто будет оплачивать страховку? А потом люди скажут: «Почему подорожала нефть?» — цитирует его РИА Новости.

Вучич напомнил, что Сербия уже отказалась от 15%, а ранее о 20% акциза, что стало причиной убытков для бюджета в размере €36 млн евро ежемесячно, а теперь по €27 млн.

«А что делать с газом, где мы на 100% зависим от российского? И это вопрос не домовладений, а промышленности», — подчеркнул президент.

Он добавил, что с российской стороной пока не начались переговоры о новом договоре на поставки энергоносителей. По словам Вучича, Сербия «рассматривает разные пути диверсификации».

10 мая госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил мнение, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.

Позднее официальный представитель Жозепа Борреля Петер Стано прокомментировал подготовку введения соответствующего запрета.

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