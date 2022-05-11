Представитель Борреля прокомментировал подготовку эмбарго на российскую нефть

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Официальный представитель Жозепа Борреля Петер Стано прокомментировал подготовку введения эмбарго на российскую нефть.
Представитель Борреля прокомментировал подготовку эмбарго на российскую нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Jake Wyman

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что члены ЕС продолжают обсуждать, каким образом наложить запрет на поставки так, чтобы нанести больший урон России, а не странам Евросоюза.

«Эти переговоры конфиденциальны, и мы не можем раскрывать детали публично», — добавил Стано.

10 мая госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил мнение, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время.

В Союзе промышленников Австрии сообщили об опасности запрета, так как новые санкции приведут к рекордному росту цен на энергоносители.

Политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

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