В Австрии сообщили об опасности эмбарго на поставки российской нефти

В Союзе промышленников Австрии (IV) сообщили об опасности эмбарго на российскую нефть, так как новые санкции приведут к рекордному росту цен на энергоносители.

«Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идёт рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь», — приводит РИА Новости заявление генсекретаря IV Кристофа Ноймайера.

По его словам, уголь и нефть возможно заменить в среднесрочной перспективе, но введение дополнительных рестрикций приведёт к росту цен на необходимые энергоносители — оперативно заменить газ не удастся.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подчеркнул, что после окончания спецоперации на Украине «придётся вновь взаимодействовать с Россией».