В Австрии сообщили об опасности эмбарго на поставки российской нефти
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«Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идёт рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь», — приводит РИА Новости заявление генсекретаря IV Кристофа Ноймайера.
По его словам, уголь и нефть возможно заменить в среднесрочной перспективе, но введение дополнительных рестрикций приведёт к росту цен на необходимые энергоносители — оперативно заменить газ не удастся.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подчеркнул, что после окончания спецоперации на Украине «придётся вновь взаимодействовать с Россией».