В Австрии сообщили об опасности эмбарго на поставки российской нефти

Короткая ссылка
В Союзе промышленников Австрии (IV) сообщили об опасности эмбарго на российскую нефть, так как новые санкции приведут к рекордному росту цен на энергоносители.
В Австрии сообщили об опасности эмбарго на поставки российской нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images - Dan Bannister

«Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идёт рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь», — приводит РИА Новости заявление генсекретаря IV Кристофа Ноймайера.

По его словам, уголь и нефть возможно заменить в среднесрочной перспективе, но введение дополнительных рестрикций приведёт к росту цен на необходимые энергоносители — оперативно заменить газ не удастся.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подчеркнул, что после окончания спецоперации на Украине «придётся вновь взаимодействовать с Россией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить