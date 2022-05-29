Путин и Вучич условились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию

Короткая ссылка
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.
Путин и Вучич условились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию
  • РИА Новости

«Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня российско-сербских отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. 

Ранее Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от России «честную цену» на газ.

Он также допустил, что в случае, если цена российского газа для Сербии будет базироваться на нефтяной формуле, она могла бы составить от $450 до $619.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить