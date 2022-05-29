Путин и Вучич условились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

«Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня российско-сербских отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от России «честную цену» на газ.

Он также допустил, что в случае, если цена российского газа для Сербии будет базироваться на нефтяной формуле, она могла бы составить от $450 до $619.