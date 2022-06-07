Вучич сообщил об экономических потерях Сербии из-за санкций на нефть из России
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Он подчеркнул, что в связи с этим Сербии необходимо инвестировать дополнительные средства в газ.
«В пятницу подписывают газовое соглашение», — приводит РИА Новости слова сербского лидера в эфире Радио и телевидения Сербии.
Вучич также указал на то, что весь мир сталкивается с проблемой энергетического кризиса.
«Америка вводит чрезвычайное положение из-за электричества. В Швейцарии фактически режим ЧС из-за электричества», — уточнил он.
Ранее президент России Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.
По словам сербского лидера, он достиг договорённости о «благоприятной» цене за поставки российского газа.