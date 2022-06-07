Вучич сообщил об экономических потерях Сербии из-за санкций на нефть из России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна из-за санкций Запада в отношении российской нефти теряет $600 млн на годовом уровне.

Он подчеркнул, что в связи с этим Сербии необходимо инвестировать дополнительные средства в газ.

«В пятницу подписывают газовое соглашение», — приводит РИА Новости слова сербского лидера в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич также указал на то, что весь мир сталкивается с проблемой энергетического кризиса.

«Америка вводит чрезвычайное положение из-за электричества. В Швейцарии фактически режим ЧС из-за электричества», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

По словам сербского лидера, он достиг договорённости о «благоприятной» цене за поставки российского газа.