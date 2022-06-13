«Продемонстрировать русофобию»: как Эстония призвала Запад к полному разрыву отношений с Россией

Эстонский премьер Кая Каллас выступила с призывом к Западу оборвать любые связи с Москвой и продолжить её изоляцию из-за ситуации на Украине. Она считает, что западные страны должны быть осторожны «с преждевременными призывами к прекращению огня и миру». По словам Каллас, в основе политики Запада должно быть понимание того, что «российская угроза не исчезнет завтра». По мнению экспертов, русофобия стала мейнстримом, хотя это вредит как экономике западных стран, так и их населению.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Запад полностью порвать связи с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом она написала в своей статье для британской газеты The Telegraph.

«Меня часто спрашивают, как мы можем улучшить отношения с Россией. Отвечаю откровенно — мы должны быть достаточно мужественными, чтобы признать, что при необходимости остановить агрессора мы должны быть готовы к долгой и страшной войне. Не надо бояться плохих отношений или отсутствия отношений с военными преступниками», — написала Каллас.

По её словам, в основе политики Запада должно лежать понимание того, что «российская угроза не исчезнет завтра».

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«Не надо возвращаться к привычному порядку ведения дел. Более того, (с Россией. — RT) не должно быть вообще никаких дел. Поэтому нам нужно продолжать изолировать агрессора как в экономическом, так и в политическом плане. Под экономической изоляцией подразумевается, что нам нужно истощить военную машину России, сделав так, чтобы у российских войск закончилось оборудование, а у Кремля — деньги», — утверждает эстонский премьер.

Каллас также призвала Запад быть осторожным «с преждевременными призывами к прекращению огня и миру».

«Повторим: газ, может, и дорогой, но свобода — бесценна», — добавила она.

Ранее, 6 июня, Каллас, находясь с визитом в Лондоне и ссылаясь на ситуацию на Украине, обсуждала с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном возможность создания в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО и призывала альянс принципиально изменить свою позицию в области обороны и сдерживания на восточном фланге.

«Российская угроза не исчезла, и НАТО должно адаптироваться к новой ситуации с безопасностью», — сказала она. — НАТО своей оборонительной позицией должно послать ясный сигнал агрессору: «Стой, стрелять буду! И даже не думай приближаться!»

Каллас также полагает, что важно воздержаться «от преждевременных призывов к перемирию или миру».

Правительство Эстонии

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«Мы понимаем, что поставлено на карту. Украине сейчас больше всего нужно оружие для борьбы с агрессором и освобождения своей территории», — сказала премьер-министр. — Россия не изменила своих целей. Плохой мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас, потому что рано или поздно агрессор вернётся».

На эти заявления Каллас отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своём Telegram назвала эстонского премьера «кровожадной».

Диалог с Москвой

В последнее время на Западе всё чаще обсуждается вопрос дальнейшего выстраивания отношений с Россией на фоне спецоперации на Украине.

Так, бывший госсекретарь и экс-советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который проходил в конце мая, призвал к диалогу и прекращению огня на Украине. По его мнению, переговоры нужно начать в течение двух месяцев, пока это не привело «к труднопреодолимым потрясениям и напряжённости».

«В идеале линия разграничения должна вернуться к прежнему статус-кво», — заявил тогда Киссинджер.

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Как предположили американские СМИ, речь может идти о «возвращении к положению дел» до начала спецоперации России на Украине. Так, по версии телеканала CNBC, Киссинджер имел в виду, что «России должно быть позволено сохранить Крым, присоединённый ею в 2014 году».

После этого в газете The Sunday Times были опубликованы выдержки из беседы с политиком, который высказал мнение, что западные страны должны учитывать российские интересы при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине.

«Теперь вопрос будет в том, как положить конец этой войне. По её завершении нужно будет найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», — отметил Киссинджер.

Между тем, как пишет газета The New York Times, администрация президента США Джо Байдена столкнулась с разочаровывающей реальностью в своих попытках расширить антироссийскую коалицию стран. По данным издания, Вашингтон хочет включить в группу государств, намеревающихся изолировать Россию, таких игроков, как Бразилия, Индия, Израиль и арабские страны Персидского залива, однако США пока не преуспели в этом.

Кроме того, глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью газете «Вечерне новости», что сокращение сотрудничества с Россией и отдаление от Москвы противоречит интересам Белграда. По его словам, от сербской стороны всё время ждут, что она сделает что-то для других в ущерб собственным интересам.

Стоит отметить, что вопрос выстраивания диалога с Россией в контексте событий на Украине затрагивался ранее также и в Италии. Премьер-министр страны Марио Драги выступил за начало переговорного процесса по украинскому вопросу, а также призвал ввести режим прекращения огня.

Украинский военный использует западное оружие

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При этом канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что Запад не примет якобы «навязанный мир» на Украине на чужих условиях. В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс подчеркнула, что на действия России в рамках украинского кризиса нужно отвечать исключительно силой.

«На острие западного копья»

По мнению экспертов, антироссийские заявления ряда стран Запада и НАТО, а также их действия по накачке Киева оружием в очередной раз подтверждают, что против РФ развернулась настоящая война на всех уровнях, включая военно-политический и экономический.

«Задача большинства западных стран, входящих в НАТО, заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России на Украине с последующей внутриполитической дестабилизацией в РФ. Их цель — создать из Украины второй Афганистан, чтобы российская сторона там завязла. Здесь уже маски с Запада давно сорваны», — заявил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Заявление эстонского премьера об отношениях с Россией он назвал «воинственным, агрессивным и откровенно русофобским».

«Оно призвано в очередной раз подчеркнуть, что Эстония якобы находится на острие западного копья. Такой риторикой Каллас пытается побольнее ударить Россию. Её слова отражают настроения в Прибалтике в целом, да и в других западных государствах, включая США и Великобританию», — отметил Блохин.

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Он полагает, что эстонский премьер хотела бы, чтобы связи с Россией Запад «порвал окончательно и бесповоротно».

«Фактически этот процесс уже начался: западные страны прекращают или замораживают экономические, политические связи с РФ. Со многими из них Россия находится практически в состоянии новой холодной войны. Но эстонский премьер призывает ускорить этот процесс, учитывая тот факт, что всё же на Западе есть и силы, которые выступают за нормализацию отношений с Москвой», — сказал Блохин.

В этом контексте аналитик оценил слова Генри Киссинджера, который призвал «найти место» для России в грядущем мироустройстве.

«В заявлении экс-госсекретаря США есть немало здравого смысла. Он выступает за нормализацию отношений с РФ. Киссинджер принадлежит к категории политиков, которых называют реалистами и прагматиками. Но, к большому сожалению, тех, кто разделяет такие взгляды, в США и на Западе можно пересчитать по пальцам. Увы, их точка зрения сегодня почти не учитывается властями», — говорит Блохин.

По его словам, «мейнстрим на Западе сейчас другой».

«В дискуссии об отношениях с РФ перевес сил на стороне глобалистов, а не на стороне политиков-реалистов, прагматиков, как Киссинджер. И Запад, выбирая априори ошибочную антироссийскую траекторию своей внешней политики, тем самым ухудшает состояние своей экономики и понижает уровень жизни собственных граждан», — отметил Блохин.

Он напоминает, что в той же Эстонии уже заметен негативный эффект заморозки отношений с Россией — прежде всего в энергосфере и торговле.

«Это можно видеть и по показателям инфляции. Бензин в Эстонии дороже, чем в других странах Прибалтики и других государствах Европы. Но для эстонского руководства и европейских политиков важнее продемонстрировать русофобию», — считает Блохин.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT подчеркнул, что заявления эстонского премьера «переполнены не просто русофобией, но и откровенным расизмом».

«Как можно отменять русское, когда в Эстонии огромная часть населения говорит на русском языке? Но Таллин продолжит свою антироссийскую политику. А экономические связи многих стран НАТО с РФ и без заявлений Каллас продолжат схлопываться», — отметил аналитик.

Символика НАТО

Legion-Media

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Этот процесс будет происходить в том числе и по инициативе России, поскольку она переориентирует свой экспорт на азиатские рынки, пояснил Брутер.