Администрация президента США Джо Байдена сталкивается с разочаровывающей реальностью, пытаясь расширить коалицию против России, которой «может быть недостаточно», чтобы выйти из «надвигающегося тупика» в ситуации на Украине, пишет газета The New York Times.

Как подчёркивают обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг, США пытаются включить в группу стран, стремящихся изолировать Россию, таких игроков, как Бразилия, Индия, Израиль и арабские государства Персидского залива.

«До сих пор лишь немногие из них, если такие вообще были, изъявили желание, несмотря на их партнёрские отношения с Соединёнными Штатами по другим важным вопросам безопасности», — пишут авторы.

В материале отмечается, что о сложностях, с которыми сталкивается Вашингтон, говорит и то, что Байден «идёт на экстраординарную дипломатическую и политическую авантюру», планируя визит в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что ранее осуждал её и называл «изгоем».

В статье для The Hill обозреватель Уильям Молони выразил мнение, что западные страны не достигли нужного эффекта введением санкций и стремятся найти компромисс в отношениях с Россией.

Об этом также сообщило издание Politico, по мнению авторов, попытки властей Соединённых Штатов изолировать Россию от международного сообщества обречены на провал из-за позиции других государств.