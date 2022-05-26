Politico: попытки США изолировать Россию обречены на провал из-за позиции других стран

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Попытки властей Соединённых Штатов изолировать Россию от международного сообщества обречены на провал из-за позиции других государств. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что другие мировые державы рассматривают ситуацию на Украине исключительно как региональный конфликт и не желают ставить под угрозу национальные интересы.

В качестве примеров приводятся такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР, Турция и Индонезия, предпочитающие отстаивать собственные экономические и стратегические интересы.

Как ранее подсчитал The Economist, более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах.

Журнал также сообщил, что некоторые союзники США отвечают отказом на просьбы Вашингтона о введении санкций против России.

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