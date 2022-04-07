The Economist: более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах

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В нейтральных и дружественных России государствах проживают две трети населения мира. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

Как отмечают авторы статьи, в дружественных России 28 странах проживает в общей совокупности треть мирового населения. К этой группе стран журнал отнёс в частности, Китай, Сирию, Пакистан и Эфиопию.

Другие 32 государства, сохраняющие нейтральную позицию по отношению к России, составляют около трети мирового населения. В эту группу стран входят Индия, Бразилия и Бангладеш.

В недружественных России 131 стране проживают, по данным The Economist, 36% населения мира.

Ранее немецкий экономист Андреас Бек заявил об изоляции Запада после введения антироссийских санкций.

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