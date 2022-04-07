Немецкий экономист Бек заявил об изоляции Запада после введения антироссийских санкций

Санкции в отношении России привели к международной изоляции Запада. Такое мнение выразил немецкий экономист Андреас Бек в статье для NTV.

Он отметил, что многие страны, включая Китай, Индию, Израиль, не присоединились к санкциям в отношении России.

Несмотря на санкционное давление, Россия остаётся важным поставщиком алюминия и никеля для Германии и США, напомнил Бек.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает.