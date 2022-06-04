The Hill: экономический кризис вынудил Запад искать компромисс с Россией

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Западные страны не достигли нужного эффекта введением санкций и стремятся найти компромисс в отношениях с Россией. Об этом в статье для The Hill написал обозреватель Уильям Молони.
The Hill: экономический кризис вынудил Запад искать компромисс с Россией
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — заявил Молони.

Он отметил, что лишь 65 государств мира из 195 поддержали введение антироссийских санкций, при этом ряд крупных держав — Индия, Китай, Бразилия — воздержались от введения рестрикций против России.

«Всё это говорит о том, что не Россия — самая изолированная сверхдержава мира, а, возможно, сами Соединённые Штаты», — заключил Молони.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила за сохранение минимальных контактов с западными странами, особенно с европейскими.

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