Спикер Совфеда Матвиенко назвала необходимыми минимальные контакты с Западом

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерациии России Валентина Матвиенко выступила за сохранение минимальных контактов с западными странами, особенно с европейскими.
Спикер Совфеда Матвиенко назвала необходимыми минимальные контакты с Западом
  • РИА Новости

«Минимальные контакты поддерживаются, особенно с Европой, они необходимы», — приводит её слова Интерфакс.

При этом она отметила, что в условиях, когда политика коллективного Запада направлена на разрушение России в ущерб интересам своих граждан и экономике, «отношения с таким Западом нам точно не нужны».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит взвешенную и объективную позицию, которой придерживаются Организация исламского сотрудничества (ОИС), Лига арабских государств и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в отношении ситуации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить