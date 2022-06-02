Спикер Совфеда Матвиенко назвала необходимыми минимальные контакты с Западом

Председатель Совета Федерациии России Валентина Матвиенко выступила за сохранение минимальных контактов с западными странами, особенно с европейскими.

«Минимальные контакты поддерживаются, особенно с Европой, они необходимы», — приводит её слова Интерфакс.

При этом она отметила, что в условиях, когда политика коллективного Запада направлена на разрушение России в ущерб интересам своих граждан и экономике, «отношения с таким Западом нам точно не нужны».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит взвешенную и объективную позицию, которой придерживаются Организация исламского сотрудничества (ОИС), Лига арабских государств и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в отношении ситуации на Украине.