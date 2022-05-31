Лавров: Россия ценит взвешенную позицию ряда организаций по ситуации вокруг Украины
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Об этом российский министр сказал в ходе встречи с генсеком ОИС Хусейном Ибрахимом Тахой. Его слова передаёт ТАСС.
Лавров также выразил надежду, что западные страны будут рассматривать проблемы в мире «не на основе диктата, а на основе принципов Устава ООН, прежде всего принципа, предполагающего уважение суверенного равенства государств».
До этого глава российского МИД в интервью RT Arabic отметил, что Россия ценит, что арабские страны отказываются идти на поводу у Запада.
Также Лавров заявил, что Москва с уважением относится к коренным интересам арабских стран в связи с угрозами их безопасности и они отвечают взаимностью.