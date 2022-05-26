Лавров: Россия ценит, что арабские страны отказываются идти на поводу у Запада

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что Россия ценит, что арабские страны отказываются идти на поводу у Запада.
Лавров: Россия ценит, что арабские страны отказываются идти на поводу у Запада
  • РИА Новости

«Безусловно, мы ценим, что страны арабского мира отказываются идти на поводу у Запада, объективно оценивают происходящее на Украине», — сказал он.

По словам Лаврова, арабские страны «понимают те причины, которые привели к нынешней ситуации, которые заключаются в категорическом отказе… западных коллег договариваться о равной и неделимой безопасности в нашем общем регионе».

Он обратил внимание на то, что страны арабского мира не присоединяются к антироссийским санкциям.

Также Лавров заявил, что Москва с уважением относится к коренным интересам арабских стран в связи с угрозами их безопасности и они отвечают взаимностью. 

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