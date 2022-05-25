Лавров рассказал об ответственной позиции арабских стран по ситуации на Украине

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что все арабские страны занимают ответственную позицию по ситуации на Украине и действуют исключительно в рамках своих национальных интересов.
Лавров рассказал об ответственной позиции арабских стран по ситуации на Украине
  • РИА Новости

«Все арабские страны занимают ответственную позицию, доказывают, что они опираются исключительно на свои национальные интересы, не готовы жертвовать своими национальными интересами ради чьих бы то ни было геополитических авантюр», — сказал он.

Он отметил, что у России очень взаимоуважительные отношения с арабскими странами.

По его словам, Москва с уважением относится к коренным интересам арабских стран в связи с угрозами их безопасности и они отвечают взаимностью. 

«Понимают угрозы безопасности Российской Федерации, которые Запад не одно десятилетие создавал прямо на наших границах, пытаясь использовать Украину для сдерживания России, для нанесения нам серьёзного ущерба», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию по ситуации вокруг Украины. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить