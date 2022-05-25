Лавров рассказал об ответственной позиции арабских стран по ситуации на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что все арабские страны занимают ответственную позицию по ситуации на Украине и действуют исключительно в рамках своих национальных интересов.

«Все арабские страны занимают ответственную позицию, доказывают, что они опираются исключительно на свои национальные интересы, не готовы жертвовать своими национальными интересами ради чьих бы то ни было геополитических авантюр», — сказал он.

Он отметил, что у России очень взаимоуважительные отношения с арабскими странами.

По его словам, Москва с уважением относится к коренным интересам арабских стран в связи с угрозами их безопасности и они отвечают взаимностью.

«Понимают угрозы безопасности Российской Федерации, которые Запад не одно десятилетие создавал прямо на наших границах, пытаясь использовать Украину для сдерживания России, для нанесения нам серьёзного ущерба», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию по ситуации вокруг Украины.