Лавров заявил о взвешенной и объективной позиции стран Африки по ситуации вокруг Украины

Страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РИА Новости

«С удовлетворением констатирую, что страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию относительно происходящего на Украине и вокруг неё», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на мероприятии, посвящённом празднованию «Дня Африки». Лавров добавил, что «бесцеремонная линия поведения западных стран» вызывает открытое неприятие африканских стран. Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.