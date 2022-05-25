Лавров заявил о взвешенной и объективной позиции стран Африки по ситуации вокруг Украины

Короткая ссылка
Страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил о взвешенной и объективной позиции стран Африки по ситуации вокруг Украины
  • РИА Новости

«С удовлетворением констатирую, что страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию относительно происходящего на Украине и вокруг неё», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на мероприятии, посвящённом празднованию «Дня Африки».

Лавров добавил, что «бесцеремонная линия поведения западных стран» вызывает открытое неприятие африканских стран.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить