Лавров заявил о взвешенной и объективной позиции стран Африки по ситуации вокруг Украины
- РИА Новости
«С удовлетворением констатирую, что страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию относительно происходящего на Украине и вокруг неё», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на мероприятии, посвящённом празднованию «Дня Африки».
Лавров добавил, что «бесцеремонная линия поведения западных стран» вызывает открытое неприятие африканских стран.
Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.