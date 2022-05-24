Президент ЮАР сообщил об ущербе стране от антироссийских санкций

Короткая ссылка
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.
Президент ЮАР сообщил об ущербе стране от антироссийских санкций
  • AP
  • © Themba Hadebe

«Даже странам, которые не вовлечены в конфликт, наносится ущерб от санкций, введённых против России», — приводит ТАСС его слова после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Рамафоса добавил, что ЮАР выступает за скорейшее дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров заявил, что Запад оказывает давление на страны Африки, чтобы они отказались от экономического сотрудничества с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить