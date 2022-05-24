Президент ЮАР сообщил об ущербе стране от антироссийских санкций

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.

«Даже странам, которые не вовлечены в конфликт, наносится ущерб от санкций, введённых против России», — приводит ТАСС его слова после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Рамафоса добавил, что ЮАР выступает за скорейшее дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров заявил, что Запад оказывает давление на страны Африки, чтобы они отказались от экономического сотрудничества с Россией.