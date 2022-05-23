В МИД России заявили о колоссальном давлении на страны Африки со стороны Запада

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Запад оказывает давление на страны Африки, чтобы они отказались от экономического сотрудничества с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка.
В МИД России заявили о колоссальном давлении на страны Африки со стороны Запада
  • AFP
  • © ALEXANDER NEMENOV

Соответствующее заявление Озеров сделал на круглом столе «Межрегиональное сотрудничество субъектов Российской Федерации со странами Африки» в Совете Федерации.

«Мы видим, что колоссальное давление оказывается на наших африканских партнёров, в том числе на ЮАР, зачастую для того, чтобы оторвать их от России, закрыть любые возможности для развития экономических отношений с нами», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее бывший замглавы МИД Индии Канвал Сибал в беседе с RT заявил, что большая часть мира не поддерживает санкционное давление на Россию.

В конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, и неизвестно, кто больше от них пострадает. 

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