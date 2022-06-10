Политолог Брутер прокомментировал идею США создать коалицию стран для санкций против России

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал предложение министра финансов США Джанет Йеллен создать коалицию стран, вводящих санкции против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине.
Политолог Брутер прокомментировал идею США создать коалицию стран для санкций против России
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По мнению политолога, такая коалиция уже существует.

«Это Евросоюз, который форматируется под американские запросы», — считает Брутер.

Он считает, что можно «создать ещё одну коалицию из Японии, Южной Кореи и Австралии».

«Вопрос в том, что они и так к ней (коалиции стран. — RT) присоединились. Те, кто хотел присоединиться к санкциям, те присоединились», — уточнил собеседник RT.

Ранее Минфин США выступил с инициативой создать коалицию стран, вводящих санкции против России.

Йеллен считает, что она должна быть многочисленной.

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