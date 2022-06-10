Политолог Брутер прокомментировал идею США создать коалицию стран для санкций против России
- Gettyimages.ru
- © Photonews
По мнению политолога, такая коалиция уже существует.
«Это Евросоюз, который форматируется под американские запросы», — считает Брутер.
Он считает, что можно «создать ещё одну коалицию из Японии, Южной Кореи и Австралии».
«Вопрос в том, что они и так к ней (коалиции стран. — RT) присоединились. Те, кто хотел присоединиться к санкциям, те присоединились», — уточнил собеседник RT.
Ранее Минфин США выступил с инициативой создать коалицию стран, вводящих санкции против России.
Йеллен считает, что она должна быть многочисленной.