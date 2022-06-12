Глава МВД Сербии: Запад предлагает нам разорвать связи с Россией в обмен на движение в ЕС

Западные страны предлагают Сербии признать независимость Косова и разорвать любые отношения с Россией, а в обмен на это Белграду обещают «быстрее ползти в ЕС», заявил глава сербского МВД Александр Вулин.

«Теперь, чтобы чуть быстрее ползти в сторону ЕС, надо признать Косово и разорвать все связи с Россией», — сказал министр в интервью газете «Вечерние новости».

Он подчеркнул, что «как Сербия не является русской губернией», так она не должна быть «комиссариатом или протекторатом ЕС».

В апреле Александр Вулин призвал к пересмотру планов страны по интеграции в ЕС на фоне требований Запада поддержать санкции против России.