На полях ПМЭФ состоится встреча российско-сербского межправкомитета

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Руководители межправительственного комитета по сотрудничеству России и Сербии обсудят экономическое сотрудничество стран во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На полях ПМЭФ состоится встреча российско-сербского межправкомитета
  • РИА Новости

«Конечно, прежде всего мы будем разговаривать обо всех важных экономических вопросах, которые важны для Сербии и России», — цитирует ТАСС сербского сопредседателя данного органа Ненада Поповича.

По его словам, уже согласована встреча с вице-премьером России Юрием Борисовым.

Он назвал Россию одним из важнейших экономических партнёров Сербии.

Ранее отмечалось, что главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.

Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.

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