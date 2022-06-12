На полях ПМЭФ состоится встреча российско-сербского межправкомитета
- РИА Новости
«Конечно, прежде всего мы будем разговаривать обо всех важных экономических вопросах, которые важны для Сербии и России», — цитирует ТАСС сербского сопредседателя данного органа Ненада Поповича.
По его словам, уже согласована встреча с вице-премьером России Юрием Борисовым.
Он назвал Россию одним из важнейших экономических партнёров Сербии.
Ранее отмечалось, что главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.
Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.