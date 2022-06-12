Песков: Путин не будет проводить встреч с руководством иностранных компаний на ПМЭФ

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Президент России Владимир Путин не будет проводить отдельных встреч с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Путин не будет проводить встреч с руководством иностранных компаний на ПМЭФ
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Нет, в этом году не планируется. Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей, а таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — сказал он в интервью ТАСС.

Песков отметил, что президент на полях ПМЭФ встретится с главами российских СМИ и военными корреспондентами.

По словам пресс-секретаря президента, пленарная сессия предстоящего форума должна быть «весьма и весьма интересной».

Ранее отмечалось, что главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.

Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.

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