Путин на ПМЭФ встретится с главами российских СМИ и военными корреспондентами

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Президент России Владимир Путин на ПМЭФ встретится с главами российских СМИ и военными корреспондентами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин на ПМЭФ встретится с главами российских СМИ и военными корреспондентами
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина с главными редакторами международных агентств, он отметил, что в этом году «будет чуть-чуть другое мероприятие».

«Президент, расставляя в наше время должные приоритеты, проведёт встречу с военными корреспондентами, руководителями информационных подразделений и главами российских СМИ. Это и телевизионные каналы, и электронные СМИ, и интернет-мир, и газеты», — сказал Песков ТАСС.

Он подчеркнул, что встреча будет «с фронтовыми корреспондентами, с теми, кто руководит информацией, и с главредами».

По словам Пескова, пленарная сессия предстоящего Петербургского международного экономического форума должна быть «весьма и весьма интересной».

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