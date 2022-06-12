Песков ожидает «весьма и весьма интересную» пленарную сессию на ПМЭФ
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«Мы ожидаем весьма и весьма интересную пленарную сессию», — сказал он ТАСС.
Пленарное заседание 25-го Петербургского международного экономического форума состоится 17 июня.
Главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.
Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.