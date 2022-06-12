Песков ожидает «весьма и весьма интересную» пленарную сессию на ПМЭФ

Пленарная сессия предстоящего Петербургского международного экономического форума должна быть «весьма и весьма интересной», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем весьма и весьма интересную пленарную сессию», — сказал он ТАСС.

Пленарное заседание 25-го Петербургского международного экономического форума состоится 17 июня.

Главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.

Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.