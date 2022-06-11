Пленарное заседание ПМЭФ состоится 17 июня

Фонд Росконгресс анонсировал проведение пленарного заседания 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня.

«17 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ-2022, в котором традиционно примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян», — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.

Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.