«Рассчитывают ослабить Сербию»: что стоит за заявкой Косова на вступление в Совет Европы

Совет Европы получил заявку от частично признанного Косова на вступление в организацию. В Белграде крайне негативно отнеслись к действиям Приштины и возложили ответственность за сложившуюся ситуацию на Запад. По словам президента Сербии Александра Вучича, власти Косова нарушили резолюцию Совбеза ООН 1244 и вашингтонские договорённости 2020 года. Как полагают эксперты, переговорный процесс между Белградом и Приштиной зашёл в тупик, а система сделок, которые были заключены при посредничестве Запада, по факту не работает.

Совет Европы получил заявку частично признанного Косова на вступление в организацию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу этого института.

«Мы можем подтвердить, что заявка о членстве (Косова. — RT) была получена и передана в комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы», — подтвердили в СЕ.

Ранее о подаче заявки Приштины на вступление в Совет Европы сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, запрос в организацию направила глава МИД Косова Доника Гервала.

При этом, как сказал Вучич, власти Косова ранее нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, отказались соблюдать Брюссельские соглашения 2013 года, предполагающие нормализацию отношений между Белградом и Приштиной, а сейчас нарушили договорённости, заключённые в 2020 году в Вашингтоне.

Напомним, по окончании интервенции НАТО в 1999 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1244, которая провозгласила территориальную целостность Югославии и «существенную автономию» для Косова. А в сентябре 2020 года в Вашингтоне Александр Вучич и премьер самопровозглашённого Косова Авдулах Хоти при посредничестве американской администрации подписали соглашение об экономическом сотрудничестве Белграда и Приштины.

«Этим (подачей заявки в СЕ. — RT) Приштина показала, что нарушила ещё один договор — Вашингтонское соглашение. После десяти лет нарушения Брюссельских соглашений они нарушили ещё и Вашингтонские. Резолюцию СБ ООН 1244 ни они, ни их менторы никогда не уважали», — сказал Вучич.

Ответственность за сложившуюся ситуацию сербский лидер возложил на западные страны, которые, по его мнению, продавливают признание Белградом Косова.

Президент Сербии Александар Вучич

AP

© Darko Vojinovic

«Они (западные страны. — RT) хотят сделать всё, чтобы мы признали Косово, а наша задача — защищать нашу землю», — сказал президент Сербии.

Совет Европы — международная организация, формальными целями которой являются содействие сотрудничеству в области прав человека и демократии, поддержка законности и культурного взаимодействия. Совет Европы включает в себя 46 стран (членство РФ было прекращено в марте 2022 года), 28 из которых являются членами ЕС.

Как пояснила в комментарии RT ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова, вопрос вхождения Косова в Совет Европы необходимо рассматривать как один из этапов реализации политики США и коллективного Запада по широкому международному признанию независимости Косова.

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«Заявка на вступление в Совет Европы — часть политики малых шагов, которая должна привести к тому, чтобы Косово получило какой-либо статус в ООН. Сейчас для этого используются европейские международные структуры», — пояснила Гуськова.

Совет Европы положительно отнёсся к заявке Приштины, но вряд ли Косово станет полноценным членом организации, считает эксперт. По её мнению, частично признанная республика войдёт в Совет Европы с определёнными ограничениями на работу в её структурах.

Схожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. В беседе с RT эксперт заявил, что Совет Европы может принять Косово в свой состав, «объяснив это решение какой-нибудь правовой коллизией».

«Косово стремится к тому, чтобы стать полноправным субъектом в Европе, а затем и в мире. Совет Европы — лишь этап на этом пути, который осуществляется при поддержке Запада. Негативная реакция Сербии здесь понятна, она и не могла быть другой», — сказал Данюк.

Бумажные договорённости

Напомним, в феврале 2008 года албанские власти Косова приняли декларацию о независимости от Сербии. Суверенитет Приштины тогда поддержали США, Евросоюз и несколько десятков других стран. Россия, Китай, Индия, Иран, Бразилия, Аргентина, ЮАР и ряд других государств не признали отделение региона от Сербии.

С тех пор тлеющий конфликт с Белградом и неуступчивость Сербии формально препятствуют вступлению Приштины в ряды ООН, НАТО, ЕС и других международных организаций.

Прозападный митинг в Косове

AFP

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Вместе с тем при посредничестве Запада Сербия и Косово заключили ряд договорённостей, призванных урегулировать затянувшуюся конфронтацию.

Так, в апреле 2013 года премьер-министр Сербии Ивица Дачич и глава правительства Косова Хашим Тачи подписали в столице ЕС так называемые Брюссельские соглашения. В основном они были посвящены полномочиям сербских муниципалитетов на севере края, где проживают этнические сербы.

Документ предусматривал создание в Косове сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) — органа, отвечающего за экономику, образование, здравоохранение и другие вопросы, не связанные с законодательной деятельностью. Спустя девять лет ССМ по-прежнему не сформирован.

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Важным для себя условием в Брюссельских соглашениях Белград считал свободный путь в ЕС, хотя Сербия получила статус кандидата на вхождение в Евросоюз ещё за год до договорённостей 2013 года. Однако на сегодняшний день Сербия по-прежнему остаётся за бортом организации. Брюссель критикует сербское руководство за нежелание вводить против Москвы санкции, а также за недостаточные усилия по продвижению «европейских ценностей».

Стоит отметить, что Вучич неоднократно выступал с заявлениями о том, что Белград продолжит курс на евроинтеграцию, хотя и считает, что Брюссельские соглашения не работают в части соблюдения прав сербского населения. Единственными положительными сторонами договорённостей он считает сохранение мира и численности сербских жителей в Косове.

Ещё одним документом, который, по мнению Белграда, не выполняется Приштиной, являются договорённости от 4 сентября 2020 года, достигнутые в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Документ в первую очередь касался нормализации экономических отношений между Сербией и Косовом. Как заявили тогда в Белом доме, вслед за укреплением хозяйственных связей между сторонами должны появиться и необходимые «политические решения».

Президент Сербии Александар Вучич (слева), президент США Дональд Трамп (посередине) и премьер Косова Авдулах Хоти (справа), 4 сентября 2020 года, подписание Вашингтонских соглашений

AP

© Evan Vucci, File

Как полагает Никита Данюк, текущая ситуация в отношениях между Белградом и Приштиной свидетельствует о кризисе той системы, которую выстроили США и ЕС на Западных Балканах.

«Политика Косова демонстрирует, что нормы и соглашения, которые регулируют отношения Белграда и Приштины, не работают. Это не более чем бумага, что в очередной раз доказывает и заявка Приштины на вступление в Совет Европы», — отметил эксперт.

«Сербию не слышат»

13 мая в Сербии пройдёт заседание Совета национальной безопасности, о созыве которого уже объявил Александр Вучич. В тот же день в Брюсселе должен состоятся очередной раунд переговоров Белграда и Приштины. О его возможной отмене пока ничего не сообщалось. Ранее Белград подчёркивал, что готов общаться с косовскими властями, но при выполнении ими соглашений от 2013 года.

Как считает Елена Гуськова, шансов на то, что Приштина будет следовать пунктам брюссельских или вашингтонских договорённостей, немного.

«Косовские власти постоянно нарушают эти соглашения. Но Приштине покровительствует Запад, и ей разрешается это делать. При этом главным выгодоприобретателем такой политики являются США: они давят на Белград, рассчитывают ослабить Сербию и сделать законным своё военное присутствие в Косове», — пояснила Гуськова.

По словам экспертов, ситуацию между Белградом и Приштиной дополнительно осложняет накачка западным оружием местных албанских формирований и стремление частично признанной республики в сжатые сроки вступить в НАТО.

Так, в конце февраля под предлогом спецоперации ВС РФ на Украине министр обороны Косова Арменд Мехай заявил о важности ускоренного вступления Приштины в Североатлантический альянс. Он отметил, что членство в западном блоке необходимо непризнанной республике якобы «для обеспечения безопасности и стабильности в регионе… на фоне жёсткой агрессии со стороны России в отношении Украины». После этого Мехай призвал Вашингтон разместить на территории Косова постоянную военную базу.

Исходя из таких заявлений Приштины, в Белграде не исключают, что НАТО может принять Косово в свой состав уже летом текущего года.

Большую обеспокоенность у сербских властей вызвала и достигнутая в феврале сделка между Приштиной и Лондоном по поставкам косовским войскам переносного противотанкового вооружения — ПТРК Javelin и ПТУР NLAW. По мнению министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, Великобритания передала оружие «террористам».

Елена Гуськова считает, что переговорный процесс между Белградом и Приштиной де-факто зашёл в тупик. Однако вспышки вооружённого конфликта на Западных Балканах в обозримой перспективе эксперт не ожидает.

Несколько иного взгляда на возможность эскалации насилия в регионе придерживается Никита Данюк. По мнению эксперта, боестолкновения могут произойти, но они вряд ли перерастут в масштабное военное противостояние между Белградом и Приштиной.

«Сербию не слышат, а Косово ведёт себя всё более нагло. Вероятность боестолкновений есть, но силы будут явно неравны, так как Приштину активно поддержит НАТО. Сербия осознаёт, что в этом случае давление на неё многократно усилится, и тогда она окончательно лишится не только нитей влияния на Косово, но и перспектив вступления в ЕС», — подытожил Данюк.