Совет Европы получил заявку Косова на вступление в организацию

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Совет Европы получил заявку непризнанного Косова на вступление в организацию и передал её в комитет министров.
Совет Европы получил заявку Косова на вступление в организацию
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Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СЕ.

«Мы можем подтвердить, что заявка о членстве была получена и передана в комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы», — сказали в организации.

Ранее стало известно, что власти Косова подадут 12 мая заявку на членство в Совете Европы.

Президент Сербии Александр Вучич высказался по поводу заявки самопровозглашенного Косова на членство в Совете Европы.

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