Совет Европы получил заявку Косова на вступление в организацию
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Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СЕ.
«Мы можем подтвердить, что заявка о членстве была получена и передана в комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы», — сказали в организации.
Ранее стало известно, что власти Косова подадут 12 мая заявку на членство в Совете Европы.
Президент Сербии Александр Вучич высказался по поводу заявки самопровозглашенного Косова на членство в Совете Европы.