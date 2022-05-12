Совет Европы получил заявку Косова на вступление в организацию

Совет Европы получил заявку непризнанного Косова на вступление в организацию и передал её в комитет министров.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СЕ.

«Мы можем подтвердить, что заявка о членстве была получена и передана в комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы», — сказали в организации.

Ранее стало известно, что власти Косова подадут 12 мая заявку на членство в Совете Европы.

Президент Сербии Александр Вучич высказался по поводу заявки самопровозглашенного Косова на членство в Совете Европы.