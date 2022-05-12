Вучич высказался о заявке Косова на членство в Совете Европы

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Президент Сербии Александр Вучич высказался по поводу заявки самопровозглашенного Косова на членство в Совете Европы.
Вучич высказался о заявке Косова на членство в Совете Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, «глава МИД» Косова Доника Гервала заявила о намерении подать заявку на членство в Совете Европы во время встречи в Брюсселе.

«Этим они показали, что разрушили, грубо переступили Вашингтонское соглашение. После девятилетнего нарушения Брюссельского соглашения теперь и Вашингтонское. Наше дело — не впадать в ненависть», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что о заявке узнал на неформальной встрече в Брюсселе во время рабочего ужина, на котором присутствовали еврочиновники и главы ряда стран. На мероприятии была и Гервала.

«В связи с этим я назначил заседание Совета нацбезопасности завтра в 11:00 (12:00 мск). В ближайшие недели сделаем всё, чтобы показать, что можем бороться, сделать всё для нашей страны», — указал сербский лидер.

Ранее стало известно, что власти Косова подадут 12 мая заявку на членство в Совете Европы.

По словам Вучича, такой шаг является нарушением международного права и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244.

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