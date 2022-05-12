Вучич заявил, что власти Косова подадут заявку на членство в Совете Европы

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Власти Косова подадут 12 мая заявку на членство в Совете Европы, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Сегодня вечером на встрече госпожа Гервала (глава МИД Косова. — RT) подтвердила, что они... подадут заявку на членство так называемого Косова в Совете Европы», — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, такой шаг является нарушением международного права и всех норм и резолюций Совбеза ООН 1244.

Ранее он сообщил, что Запад потребует от Сербии срочно признать независимость Косова, чтобы доказать, что его случай не является прецедентом.

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