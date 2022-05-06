Вучич: Запад срочно потребует от Сербии признать Косово

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Сербский президент Александр Вучич в специальном обращении к нации заявил, что Запад потребует от Сербии срочно признать независимость Косова, чтобы доказать, что его случай не является прецедентом.
Вучич: Запад срочно потребует от Сербии признать Косово
  • AP

«Они (Запад. — RT) знают, что разговор о правовом прецеденте не является наивным. Они говорят, что стремились предотвратить геноцид, Путин тоже говорит, что стремился предотвратить геноцид, аргументация не является слабой. Но весь Запад сейчас потребует от Сербии немедленно признать Косово, чтобы доказать Путину, что это не одно и то же и не является прецедентом», — цитирует его ТАСС.

По словам главы государства, Сербия вскоре будет находиться под невероятным давлением, чтобы Запад мог получить доказательства, что «Косово — другой случай».

«Все европейские лидеры мне сказали, что Путин в разговорах с ними указывал на случай Косова», — отметил сербский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил о решении международного суда по ситуации в Косове, которое было поддержано международной общественностью. Луганская и Донецкая народные республики стали независимыми по аналогии с этим решением, подчеркнул глава российского государства.

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