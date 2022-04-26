Путин напомнил Гутеррешу о прецеденте с признанием Косова многими странами

Президент России Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил о решении международного суда по ситуации в Косове, которое было поддержано международной общественностью. Луганская и Донецкая народные республики стали независимыми по аналогии с этим решением, подчеркнул глава российского государства.

«Я лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косове. Прекрасно помню решение Международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косова, и в этом состоит решение Международного суда. И это решение было поддержано всеми. Я лично читал все комментарии юридических, административных, политических органов США, европейских стран. Все это поддержали», — сказал Путин.

Если это так, то республики Донбасса — ЛНР и ДНР — имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своём суверенитете, потому что прецедент создан, добавил он.

Гутерреш, в свою очередь, напомнил Путину, что ООН не признаёт Косово.

«Да. Но суд признал», — подчеркнул российский президент.

Если этот прецедент создан, то так же могли поступить и республики Донбасса, отметил он.

«Косово признано очень многими государствами в качестве независимого государства. То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса. После того, как мы это сделали, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции. Мы имели право это сделать в полном соответствии со ст. 51 Устава ООН», — подытожил президент России.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.