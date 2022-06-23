«Информационная накачка»: как Брюссель готовит почву для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

В ожидании встречи лидеров стран ЕС, на которой будет рассмотрен вопрос о присвоении Украине статуса кандидата на вхождение в объединение, ряд евробюрократов выступили с громкими заявлениями. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что будет принято «историческое решение». Как заявил руководитель Евросовета Шарль Мишель, «настало время признать», что будущее Украины связано с вхождением в ЕС, — и призвал предоставить этой стране кандидатский статус. В свою очередь, председатель Европарламента Роберта Метсола указала, что Евросоюзу не следует «закрывать дверь» перед Украиной. По мнению экспертов, подобная риторика — признак того, что решение о кандидатском статусе для Киева на самом деле уже принято. Впрочем, аналитики уверены, что это не даст преференций Украине, равно как и шансов на вступление в ЕС.

В ожидании встречи лидеров стран Евросоюза, на которой будет решаться вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, ряд евробюрократов выступили с громкими заявлениями. Так, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что будет принято «историческое решение».

«ЕС продолжит оказывать Украине неизменную поддержку так долго, как это потребуется. Надеемся, что в рамках заседания Европейского совета, намеченного на конец этой недели, будет принято историческое решение по статусу кандидата (на вступление. — RT) в ЕС для Украины», — написал Боррель в Twitter.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, заявил: пришло время признать, что будущее Киева, Кишинёва и Тбилиси связано с вступлением в Европейский союз.

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«Настало время признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии связано с вхождением в ЕС. Призываю вас предоставить Украине и Молдове кандидатский статус. Одновременно с этим мы продолжим оказывать Украине мощную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку», — сообщил Мишель.

Со своей стороны, глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что на текущей неделе ЕП «вновь призовёт» к предоставлению Украине официального статуса кандидата в члены Европейского союза.

«На этой неделе у нас есть историческая возможность сделать и Украину, и Европу сильнее, предоставив Украине статус кандидата в члены ЕС. Нам не следует закрывать (перед ней. — RT) дверь», — сказала она.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе своего обращения к гражданам страны, что Киев расширяет «круг тех, кто за кандидатство» его государства.

«И (мы. — RT) добавляем уверенности, что решение в пятницу будет положительным», — отметил он, рассказав в этом контексте об «очень активной внешнеполитической работе» и «почти марафоне телефонных переговоров».

По словам Зеленского, он сделает всё, чтобы «историческое решение» Европейского союза было принято.

«Для нас это важно, — заявил он. — И так же активно, как боремся за положительное решение Европейского союза по кандидатству для Украины, ежедневно боремся и за поставки современного оружия для нашего государства».

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

«Это долгий процесс»

Напомним, 17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием осуществления комплекса реформ.

«Мы рекомендуем предоставить Украине кандидатский статус на том условии, что страна проведёт ряд важных реформ. Украина наглядно продемонстрировала своё стремление соответствовать европейским ценностям и стандартам», — написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По её словам, Киеву предстоит «проделать важную работу» в сфере верховенства права, борьбы с олигархами и коррупцией, а также обеспечения соблюдения «основных прав».

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«Процесс (вступления. — RT) определяется реальными результатами. Поэтому прогресс зависит исключительно от самой Украины», — заявила фон дер Ляйен.

Этот шаг ЕК оценили в МИД России. Как сообщила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, западное сообщество много лет «манипулирует историей некой вовлечённости Украины в их интеграционные структуры».

«При этом, к сожалению, Украине становится всё хуже и хуже. Никакого светлого будущего у неё почему-то не получается. Несмотря на то, что обещания становятся всё более сладкими и пьянящими. Почему так происходит — наверное, потому, что такой абсолютно лжепосыл, который на практике под собой ничего хорошего не имеет», — подчеркнула Захарова.

Позже, 21 июня, министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС сообщил, что страны объединения достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз.

Однако на следующий день в эфире Europe 1 он уточнил, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет.

«Это долгий процесс, Украина завтра утром вдруг не станет членом Европейского союза, — отметил Бон. — Чтобы какая-либо страна вступила в Европейский союз, нужно, чтобы все страны ЕС были согласны, включая и Францию. А во Франции это происходит через голосование в парламенте или через референдум».

Саммит ЕС

Gettyimages.ru

Представитель Франции напомнил, что любая страна, вступающая в ЕС, должна соблюдать «крайне строгие требования» в вопросах борьбы с коррупцией, правового государства, плюрализма СМИ, экономического уровня.

«Потому что в Европейском союзе рынок общий, эта конкуренция может быть трудной», — сказал Бон.

Как он пояснил, чтобы Украина официально присоединилась к Европейскому союзу, нужно, чтобы на её территории были окончены боевые действия. Кроме того, по его словам, Киеву необходимо будет «восстановить страну, достигнуть требуемого уровня демократии и экономики».

«На это нужно время, но мы подаём сигнал, что мы открыты», — заключил Бон.

«Никаких преференций»

С точки зрения заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, заявления Борреля, Мишеля и Метсолы говорят о том, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на самом деле уже принято.

«Сейчас, когда решение ещё неизвестно широкой общественности, происходит информационная накачка европейского общества со стороны этих еврочиновников, чтобы оно свыклось с тем, что Украина получит статус кандидата на членство в Евросоюзе», — отметил эксперт в комментарии RT.

Однако присвоение этой стране кандидатского статуса — не более чем «бюрократический жест», который ни о чём не говорит, считает Данюк.

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«Этот статус не предоставляет никаких преференций Украине и перспектив членства в ЕС никак не увеличивает. Вспомнить хотя бы пример Турции, которая уже более 20 лет назад получила такой статус, однако в объединение её до сих пор не взяли. Поэтому это действительно «липовое» приближение к Евросоюзу. Оно по факту ничего не несёт», — заявил аналитик.

По словам Данюка, решение о предоставлении Украине статуса кандидата носит лишь «имиджевый характер».

«Никакой реальной пользы оно не имеет. Брюссель таким образом хочет лишь продемонстрировать, что поддерживает Украину в условиях противостояния с Россией. В нынешних условиях Украина ни по каким параметрам не подходит на роль страны — члена Евросоюза, но евробюрократы делают вид, что их это не интересует», — рассказал эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что, несмотря на несоответствие Украины требованиям, которые предъявляются к кандидатам на вступление в Евросоюз, евробюрократы косвенно всё же обещают этой стране такой статус, поскольку на них оказывается давление со стороны Вашингтона.

«Еврокомиссия и брюссельские чиновники вместо того, чтобы аккумулировать мнения всех стран Евросоюза, навязывают им позицию, продиктованную США, тиражируют их точку зрения. Ведущие страны ЕС, например Франция, без фанатизма относятся к идее вступления Украины в Евросоюз, поскольку они финансируют его деятельность. Но те же Боррель, Мишель и Метсола высказывают мнение о необходимости брать Украину в Евросоюз, которое не так популярно в ведущих странах ЕС», — отметил аналитик.

Оленченко также пояснил, почему Вашингтон хочет, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Напомним, на днях президент США Джо Байден назвал весьма вероятным вступление Киева в ЕС.

Здание Еврокомиссии

Legion-Media

«Внешняя политика Киева идёт в фарватере американской. И Соединённым Штатам было бы очень удобно, если бы Украина, лояльная Вашингтону, финансировалась бы Брюсселем как страна ЕС. Тут можно лишь восхититься изобретательностью американских стратегов, которые уже проделали подобный трюк со странами Прибалтики. Государства Балтии фактически реализуют американскую внешнюю политику, а содержит их Евросоюз», — сказал эксперт.

Впрочем, по мнению Данюка, у Украины нет шансов стать полноправным членом ЕС, даже несмотря на «наличие такого протектора», поскольку Брюссель не захочет брать на себя «столь колоссальную обузу».