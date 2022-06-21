МИД Франции: достигнут консенсус по вопросу предоставления Киеву статуса кандидата в ЕС

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Страны Евросоюза достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.
МИД Франции: достигнут консенсус по вопросу предоставления Киеву статуса кандидата в ЕС
  • AFP
  • © Frederick FLORIN

«Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23—24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал — полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», — заявил Бон.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз, но с условием проведения ряда важных реформ. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе саммита глав государств объединения, который состоится на следующей неделе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит для членства в Евросоюзе.

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