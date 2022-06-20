«Пустые обещания»: Байден назвал вероятным вступление Украины в Евросоюз

Президент США Джо Байден в беседе с американскими журналистами назвал весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз. В Совфеде призвали не воспринимать заявления Байдена всерьёз, отметив, что в статусе кандидата на вступление в ЕС Украина может пробыть несколько десятков лет. Там напомнили, что принятие демонтированной с точки зрения экономики и сельского хозяйства Украины в свои ряды — это огромное бремя для Евросоюза.

Президент США Джо Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз. Об этом он заявил в беседе с американскими журналистами.

«Я думаю, что это вероятно, весьма вероятно произойдёт», — ответил он на соответствующий вопрос.

Байден также заявил, что вряд ли посетит Украину в рамках предстоящих поездок по странам Европы и Ближнего Востока.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT призвал не воспринимать заявления Байдена всерьёз.

«В любом варианте принимать решение будут члены Евросоюза. Одно дело сейчас назначить Украину кандидатом на вступление, что может длиться двадцать-тридцать лет, а совсем другое реально принять её. Но я думаю, что здесь, при всём авторитете американцев в газах европейских партнёров, додавить им будет очень тяжело. Потому что принятие такой демонтированной с точки зрения экономики и сельского хозяйства Украины в свои ряды — это огромное бремя и одни проблемы», — пояснил сенатор.

Он напомнил, что на Украине зашкаливает коррупция, «заводы стоят и нацики бегают по городам».

«По правилам ЕС нужен консенсус. То есть, если хотя бы один будет против, то Украину никуда не примут. Поэтому, я думаю, это больше сказано, чтобы подлить масло в огонь. Пусть вступает. Чем быстрее Украина вступит в Евросоюз, тем быстрее он развалится. Они это прекрасно понимают, поэтому торопиться не будут», — заявил эксперт.

Схожее мнение в разговоре с RT высказал Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Во-первых, не он это решение принимает, так что его уверенность не много значит в этом смысле. Во-вторых, то, что Украине утвердили её заявку на вступление в Евросоюз и поставили очерёдность, это ещё ничего не значит. Турция в таком положении находится уже больше двадцати лет и так и не стала членом Евросоюза. На самом деле это всё пустые слова и пустые обещания. Они преследуют другую цель — укрепить боевой дух руководства Украины. Чтобы оно вдруг не дало задний ход и не прекратило боевые действия», — рассказал эксперт.

AP

© Evan Vucci

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил обещания Еврокомиссии по приёму Украины в ЕС с принципами построения коммунизма.

«Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми... А тётка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС... А дальше — как с построением коммунизма. Дата ведь не названа», — написал он в своём Telegram.

Также по теме «Может быть отменён»: что известно об условиях ЕК для сохранения статуса Украины как кандидата на вступление в ЕС В Еврокомиссии заявили, что у Украины может быть отозван статус кандидата на вступление в Евросоюз в случае несоблюдения ряда условий....

Вместо этого, по словам Медведева, было приведено множество разных условий. Зампред Совбеза России заявил, что ситуация может повторить историю с СССР — коммунизм, может, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз.

«А Союз, к сожалению, умер. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать... ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев», — заявил он.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что у Украины может быть отозван статус кандидата на вступление в Евросоюз в случае несоблюдения ряда условий. Там напомнили, что процесс присоединения основывается на установленных критериях.

Согласно заявлению ЕК, возможность стать членом Евросоюза будет предоставлена Украине, если Киев: примет законодательство о порядке отбора судей Конституционного суда, усилит борьбу с коррупцией, обеспечит борьбу с отмыванием денег, примет всеобъемлющий стратегический план реформы всего правоохранительного сектора как части системы безопасности Украины, внедрит антиолигархический закон, чтобы ограничить чрезмерное влияние олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь, примет закон о независимых СМИ, завершит реформу правовой базы для национальных меньшинств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение наделить Украину статусом кандидата в члены ЕС требует повышенного внимания.

«Это по-прежнему остаётся иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем», — сказал Песков.