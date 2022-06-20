Сенатор Джабаров прокомментировал заявление Байдена о вступлении Украины в ЕС

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что вступление Украины в ЕС весьма вероятно.
Сенатор Джабаров прокомментировал заявление Байдена о вступлении Украины в ЕС
  • AFP
  • © Frederick FLORIN

«Я думаю, что всерьёз воспринимать заявление Байдена не стоит. В любом варианте принимать решение будут члены Евросоюза. Одно дело — сейчас назначить Украину кандидатом на вступление, что может длиться двадцать-тридцать лет, а совсем другое — реально принять её. Но я думаю, что здесь, при всём авторитете американцев в глазах европейских партнёров, додавить им будет очень тяжело», — считает сенатор.

По его мнению, принятие такой демонтированной с точки зрения экономики и сельского хозяйства Украины в свои ряды — это огромное бремя и одни проблемы для Евросоюза.

«Потому что коррупция зашкаливает, заводы стоят и т. д. По правилам ЕС нужен консенсус. То есть, если хотя бы один будет против, то Украину никуда не примут. Поэтому, я думаю, это больше сделано, чтобы подлить масла в огонь», — уверен Джабаров.

Ранее американский президент Джо Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в Европейский союз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить