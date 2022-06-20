Сенатор Джабаров прокомментировал заявление Байдена о вступлении Украины в ЕС

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что вступление Украины в ЕС весьма вероятно.

«Я думаю, что всерьёз воспринимать заявление Байдена не стоит. В любом варианте принимать решение будут члены Евросоюза. Одно дело — сейчас назначить Украину кандидатом на вступление, что может длиться двадцать-тридцать лет, а совсем другое — реально принять её. Но я думаю, что здесь, при всём авторитете американцев в глазах европейских партнёров, додавить им будет очень тяжело», — считает сенатор.

По его мнению, принятие такой демонтированной с точки зрения экономики и сельского хозяйства Украины в свои ряды — это огромное бремя и одни проблемы для Евросоюза.

«Потому что коррупция зашкаливает, заводы стоят и т. д. По правилам ЕС нужен консенсус. То есть, если хотя бы один будет против, то Украину никуда не примут. Поэтому, я думаю, это больше сделано, чтобы подлить масла в огонь», — уверен Джабаров.

Ранее американский президент Джо Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в Европейский союз.