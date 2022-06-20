Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в ЕС

Американский президент Джо Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в Европейский союз (ЕС).

Об этом сообщило РИА Новости.

«Я думаю, очень вероятно, что это произойдёт», — ответил он на вопрос о возможности вступления Украины в ЕС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит для членства в Евросоюзе.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием проведения ряда важных реформ. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе саммита глав государств объединения, который состоится на следующей неделе.