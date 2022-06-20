Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в ЕС

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в Европейский союз (ЕС).
Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в ЕС
  • AP
  • © Evan Vucci

Об этом сообщило РИА Новости.

«Я думаю, очень вероятно, что это произойдёт», — ответил он на вопрос о возможности вступления Украины в ЕС. 

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит для членства в Евросоюзе.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием проведения ряда важных реформ. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе саммита глав государств объединения, который состоится на следующей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить