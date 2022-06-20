Байден заявил об отсутствии планов посетить Украину в ближайшее время

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Американский президент Джо Байден заявил об отсутствии планов посещения Украины в ходе своих поездок в страны Европы и Ближнего Востока, которые ожидаются в конце июня.
Байден заявил об отсутствии планов посетить Украину в ближайшее время
  • AP
  • © Evan Vucci

«Не в эту поездку. Вряд ли», — цитирует его РИА Новости

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским с необъявленным визитом.

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