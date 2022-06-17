Борис Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом

Британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским с необъявленным визитом, сообщает Sky News.

Как уточняет телеканал, изначально британский премьер должен был выступить перед депутатами-консерваторами, советниками и представителями бизнеса в Британии.

Эту информацию подтвердил в своём Telegram-канале Владимир Зеленский. На прикреплённом к сообщению видео Джонсон и Зеленский пожимают руки.

16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и Ирпень в Киевской области.

По данным газеты Die Welt, в ходе визита на Украину они убеждали украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.