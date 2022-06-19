Медведев сравнил обещания ЕК для Украины с принципами построения коммунизма

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил обещания Еврокомиссии по приёму Украины в ЕС с принципами построения коммунизма.

«Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми... А тётка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС... А дальше — как с построением коммунизма. Дата ведь не названа», — написал он в своём Telegram.

Вместо этого, по словам Медведева, было приведено множество разных условий. Зампред Совбеза России заявил, что ситуация может повторить историю с СССР. Он отметил, что коммунизм, может, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз.

«А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю? А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать... ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев», — заключил политик.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием проведения ряда важных реформ. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе саммита глав государств объединения, который состоится на следующей неделе.

Позже в ЕК опубликовали перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Украины статуса кандидата на членство в ЕС.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не против перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией.

Вместе с тем он предположил, что Украина потребует от Европы очень больших дотаций, которые всё равно не пойдут на восстановление критически важных отраслей производства.