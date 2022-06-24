Песков заявил о желании Молдавии «стать европейской больше, чем сами европейцы»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании Молдавии «стать европейской больше, чем сами европейцы».
Песков заявил о желании Молдавии «стать европейской больше, чем сами европейцы»
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы видим (про Украину тут нечего говорить, тут и так всё понятно), но мы видим, например, Молдавию, которая хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы», — сказал Песков.

По его словам, Молдавия из кожи вон лезет, пытаясь принимать какие-то меры, «во многом её вот этот кандидатский статус почему-то ассоциируется с антироссийскостью».

«То есть чем больше они становятся антироссийскими, им кажется, тем больше они должны нравиться европейцам», — заявил он.

В Кремле добавили, что Москве бы очень не хотелось, чтобы так происходило.

Также Песков отметил, что для Москвы очень важно, чтобы такие процессы, как предоставление статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии, не приносили больше проблем России, в том числе в отношениях с указанными странами.

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